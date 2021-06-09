Специалист назвал важным регулирование передвижения на электросамокатах

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает, что передвижение на электросамокатах необходимо регулировать. Об этом сообщил RT.

Он отметил, что они могут развивать большую скорость, что потенциально опасно. По его мнению, следует регулировать передвижение на этом виде транспорта.

«На мой взгляд, люди, которые решили передвигаться на этом транспортном средстве, должны понимать, что они несут ответственность за свои действия и являются полноценными, полноправными, а значит, и полнообязанными участниками дорожного движения», — заключил Похмелкин.