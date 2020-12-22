Специалист назвал самый безопасный транспорт для путешествий в пандемию

По его словам, во время непростой эпидемиологической обстановки для дальних поездок предпочтительнее наземный, а не воздушный транспорт. Он уточнил, что в поездах на одного человека приходится больше пространства и воздуха, чем в самолете. По этой причине снижается концентрация патогенов, а вместе с ней и риск заразиться.

«Как показывает практика, очагами массового заражения ни поезд, ни самолет не становятся, однако поезд все-таки чуть безопаснее. В поезде немножко больше квадратных метров площади и немного больше кубических метров воздуха на одного пассажира. Это важно», — подчеркнул специалист.

Янков заметил, что особенности вентиляции в поездах обеспечивают пассажирам дополнительный уровень безопасности. Так, в самолете всегда высокая циркуляция воздуха. В поездах единого стандарта нет, однако чаще всего в современных вагонах есть кондиционеры, а в самых новых даже встроены системы обеззараживания воздуха.

В самолете систему нагнетания воздуха включает пилот, и она не может не работать в полете. Пассажиры состава всегда могут высказать свои замечания, чтобы кондиционер начал работать сильнее. Еще в поезде есть возможность открыть окна для притока свежего воздуха.