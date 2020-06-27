Спецбатальон ДПС Подмосковья назвал самые частые нарушения мотоциклистов

Мотополицейские, которые патрулируют дороги Московской области, назвали наиболее частые нарушения мотоциклистов.

В основном нарушители ПДД попадаются не на широких трассах, а на узких дорожках в СНТ. Наиболее частое нарушение — езда без шлема. Поэтому контролировать любителей двухколесных транспортных средств легче так же — на мотоциклах. Один день в рейде с мотополицией провел корреспондент «360».

В специализированный взвод заступили на службу 100 мотоинспекторов. Из них 12 человек следят за соблюдением порядка в Пушкинском городском округе. Каждый сотрудник мотополиции проходит ежегодные курсы контраварийной подготовки. Некоторые из них участвуют в специализированных соревнованиях.

С каждым годом количество ДТП на мотоциклах снижается. С января на территории Подмосковья число аварий с участием мотоциклов сократилось почти на треть. Если за первые шесть месяцев 2019 года их было 134, сейчас — чуть больше ста. Всего в Московской области зарегистрировано более 78 тысяч мотоциклов.