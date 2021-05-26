facebook_pixel
    26 мая 2021, 11:37

    Создатель шестиметрового велосипеда рассказал о своих будущих изобретениях

    Полина Петрова

    Изобретатель, создатель самого высокого в мире велосипеда Игорь Баронас рассказал о цели конструирования такого транспортного средства. Также он поделился планами на новые изобретения, написало РИА ФАН.

    Создатель шестиметрового велосипеда рассказал о своих будущих изобретениях

    Баронас сделал шестиметровый велосипед, который вряд ли годится для ежедневных прогулок. Но целью Игоря было установить рекорд, что ему и удалось. Сейчас он работает над созданием велотримарана. На нем мужчина хочет проплыть 68 километров на марафоне гребных судов, который на днях пройдет в Санкт-Петербурге. Также Баронас задумал собрать велокабриолет.

    «Еще в прошлом году я хотел сделать велокабриолет. Он будет похож на автомобиль „Жигули“, точнее, на ВАЗ-2105. Рассчитываю сделать его двухместным, покороче, чем сам автомобиль, и без крыши. Его вес будет приблизительно 150 килограммов», — уточнил Игорь.

    Мужчина не патентует свои изобретения. Он не против, чтобы кто-то скопировал его идею. Денег на создание необычных конструкций уходит немного. Всю работу Баронас делает своими руками. Запчасти и материалы для велосипедов используются самые обычные. По его мнению, главными в конструкции являются дизайн и надежность.