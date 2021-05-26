Создатель шестиметрового велосипеда рассказал о своих будущих изобретениях

Изобретатель, создатель самого высокого в мире велосипеда Игорь Баронас рассказал о цели конструирования такого транспортного средства. Также он поделился планами на новые изобретения, написало РИА ФАН.

Баронас сделал шестиметровый велосипед, который вряд ли годится для ежедневных прогулок. Но целью Игоря было установить рекорд, что ему и удалось. Сейчас он работает над созданием велотримарана. На нем мужчина хочет проплыть 68 километров на марафоне гребных судов, который на днях пройдет в Санкт-Петербурге. Также Баронас задумал собрать велокабриолет.

«Еще в прошлом году я хотел сделать велокабриолет. Он будет похож на автомобиль „Жигули“, точнее, на ВАЗ-2105. Рассчитываю сделать его двухместным, покороче, чем сам автомобиль, и без крыши. Его вес будет приблизительно 150 килограммов», — уточнил Игорь.

Мужчина не патентует свои изобретения. Он не против, чтобы кто-то скопировал его идею. Денег на создание необычных конструкций уходит немного. Всю работу Баронас делает своими руками. Запчасти и материалы для велосипедов используются самые обычные. По его мнению, главными в конструкции являются дизайн и надежность.