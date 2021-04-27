Коридоры для вакцинированных предложили создать в аэропортах России

Российские аэропорты попросили проработать вопрос открытия коридоров для туристов, прошедших вакцинацию от коронавируса. Такую инициативу озвучил Минтранс, но Роспотребнадзор уже выступил против идеи.

Изначально просьбу создать коридоры для вакцинированных высказало посольство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Москве. После этого Минтранс отправил письма аэропортам с предложением проработать возможность открытия таких коридоров, сообщила газета «Известия» со ссылкой на обращение министерства.

«Сейчас идею необходимо обсудить с компетентными органами исполнительной власти. Окончательных решений по данному вопросу не принималось», — заявил представитель Минтранса.

Источник издания в правительстве отметил, что против инициативы уже выступил Роспотребнадзор. Во Внуково подчеркнули, что в аэропорту уже открывались коридоры для спортивных болельщиков и групп детей. Несмотря на имеющийся опыт, необходимо изучить требования, которым должны будут соответствовать коридоры для вакцинированных. В Домодедово заявили, что готовы участвовать в оценке инициативы. Рассмотреть предложение могут и в «Воздушных воротах Северной столицы», управляющих аэропортом Пулково в Петербурге.