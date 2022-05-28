Создание в России пассажирского сверхзвукового самолета назвали возможным

Российские специалисты могут создать гражданский сверхзвуковой самолет. Об этом заявил помощник президента Игорь Левитин в кулуарах суперфинала конкурса «Лидеры России».

«Никогда не мешает этим (созданием сверхзвуковых самолетов — прим. ред.) заниматься, потому что Россия имела сверхзвуковой самолет и, я думаю, что когда-то к этому мы придем», — сказал Левитин в разговоре с ТАСС.

В феврале о сверхзвуковых самолетах говорил глава Минтранса Виталий Савельев. Тогда он выразил уверенность, что гражданская авиация вернется к таким перевозкам. Министр напомнил, что советский Ту-144 и британо-французский Concorde обогнали свое время, но транспортная структура оказалась к ним не готова. Как отметил Савельев, стоимость билетов на сверхзвуковые самолеты будет высокой, но спрос на подобные рейсы все равно будет.

Премьер Михаил Мишустин в январе заявил, что власти планируют задачу по разработке высокотехнологичного сверхзвукового пассажирского самолета. Новый вид транспорта позволит быстрее добираться на Дальний Восток, в Японию, Южную Корею и Австралию.