Скоростной диаметр с юга до севера создадут в Москве

В Москве завершается строительство двух внеуличных магистралей — Юго-Восточной хорды и Северо-Восточной хорды, которые объединят в новую городскую магистраль. Об этом написало «Утро.ру» со ссылкой на сайт мэра столицы Сергея Собянина.

По данным издания, соединяясь, две хорды создадут бессветофорную трассу через весь город. Она будет простираться от Симферопольского шоссе с ответвлением на Некрасовку до платной дороги на Петербург. Магистраль пока получила рабочее название Московский скоростной диаметр.

«Для миллионов автолюбителей создание Московского скоростного диаметра будет означать новую транспортную реальность — более быстрые и комфортные поездки из одной части города до другой», — подчеркнул Собянин.