Современная версия «кукурузника» Ан-2 осталась без двигателя

Малая авиация рискует столкнуться с нехваткой самолетов, потому что Минпромторг России отложил замену американского двигателя и винта ТВС-2МС, современной версии «кукурузника» Ан-2, на российские, сообщили «Известия».

«Русавиапром», который производит эти самолеты, запросил в министерстве девять миллиардов рублей в качестве поддержки на реверс-инжиниринг американских агрегатов ТВС-2МС, а именно двигателя и винта, однако получил отказ. Сначала разработчик самолета, ФАУ «СибНИА имени С. А. Чаплыгина», должен провести его сертификацию. Наземные и летные испытания уже начались и продлятся от трех до пяти лет.

Производство Ан-2 прекратили в 1980-х годах, но спустя 30 лет в России разработали его новую модификацию с турбовинтовым двигателем TPE331-12 (Honeywell) вместо поршневого АШ-62ИР и пятилопастным винтом Hartzell на месте четырехлопастного АВ-2. Самолет ТВС-2МС может перевозить до 12 пассажиров или полторы тонны груза.

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До принятия в 2019 году новых правил он летал с аттестатом о годности к эксплуатации вместо сертификата одобрения производственной организации. За это время выпустили 24 самолета, 17 из них используют. В основном «кукурузники» летают в Сибири и на Дальнем Востоке, перевозят пассажиров и грузы в труднодоступные районы. Их использует также Авиалесохрана и аграрии.

«Замены им на российском рынке сейчас нет. <…> Сертификация ТВС-2МС может затянуться из-за конфликта между руководством „Русавиапрома“ и „СибНИА“, который длится на протяжении нескольких лет. Институт обвиняет „Русавиапром“ в том, что предприятие за три года так и не смогло устранить замечания Росавиации и получить разрешение на деятельность согласно новым ФАП», — сообщила газета.

В Минпроторге надеются, что девятиместный ЛМС-901 «Байкал» станет альтернативой ТВС-2МС. Его разработку завершат в 2023 году, а первые поставки начнут еще через год.