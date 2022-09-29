Иранский автопром хочет дружить с Россией: на дорогах появятся новые машины | 360°

Транспорт 29 сентября 2022, 19:42 Поделиться Telegram

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Viber Экспорт, импорт и новые машины. Иран и Россия хотят сотрудничать в сфере автопроизводства Иранский журналист Муаззин: сотрудничество Ирана и России поможет экономикам обеих стран Freepik.com

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Иран заявил о желании работать с «АвтоВАЗом». Также в планах — импорт и экспорт в Россию автомобильных запчастей и создание новых машин. В прошлом иранские автомарки пользовались популярностью у россиян. Есть идеи по сотрудничеству и в других сферах — от космоса до медицины. Главное, чтобы проекты не попали в долгий ящик.

Иран хочет сотрудничать с «АвтоВАЗом»

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В Тегеране проявили заинтересованность в сотрудничестве с Москвой на ниве автопрома. Председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш сообщил, что в этой сфере скоро могут появиться совместные предприятия.

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Первым рассматривают импорт и экспорт запчастей, в которых заинтересованы обе страны. Россия, как и Иран, работала с компанией Renault и собирала на своих предприятиях машины этой марки, поэтому можно обмениваться различными деталями: тормозными колодками, рулями и прочим.

Однако наиболее важный аспект — совместное производство автомобилей. Иранские специалисты собираются сотрудничать с «АвтоВАЗом». Кроме того, в скором времени в России могут появиться автомобили «Тара» и «Шахин».

Freepik.com

Тегерану и Москве выгодно работать друг с другом

Иранский журналист-международник Хаял Муаззин в разговоре с «360» напомнил, что Иран и Россия успешно взаимодействуют во многих направлениях. Перспектива работы над новыми совместными проектами поможет еще сильнее укрепить отношения.

Иран старается развивать автомобилестроение. Однако страна долго находилась под экономическими санкциями — и пока еще трудно наладить производство высококачественных машин и запчастей. Сотрудничество с Россией сможет дать мощный толчок развитию экономики обеих стран Хаял Муаззин иранский журналист-международник.

Журналист отметил, что совместная работа была бы интересна российской стороне, ведь несмотря на то, что Иран постоянно наказывали жесткими ограничениями, ему есть что предложить в рамках сотрудничества в технологических направлениях. Некоторые проекты уже реализуют.

«Иранские специалисты разработали собственные спутники и не так давно с помощью Роскосмоса запустили их на орбиту. Также интересна работа в оборонной сфере, а также в области медицины, которая очень развита в Иране», — сказал Муаззин.

Фото freepik.com

Иранский автомобиль интересен россиянам

По мнению иранского журналиста, начинать совместные автомобильные проекты нужно как можно быстрее, иначе все рискует надолго затянуться. В отличие от стран бывшего СССР, которые привыкли начинать работу сразу после соглашения, в Иране предпочитают не спешить.

Наверняка совместное производство будет выпускать абсолютно новые марки машин. Мне приходилось бывать на выставках в Москве, я видел, что иранский автомобиль вызывал довольно много интереса у российской публики Хаял Муаззин иранский журналист-международник.

Он выразил уверенность, что у автолюбителей России машины из Ирана будут востребованы — они удобные, а стоят намного дешевле европейских. Скорее всего, новый и современный автомобиль совместного российско-иранского производства сохранит эти качества.

Samand LX компании Iran Khodro. Фото: wikipedia.org

Иранские автомобили

Собственный автопром в Иране возник в 60-х годах прошлого столетия. Все началось с компании Iran Khodro братьев Хайями. Первые модели Paykan, недорогие и нетребовательные вроде советских «Жигулей», сразу стали популярны и оставались на рынке более 40 лет.

Сегодня Iran Khodro ежегодно выпускает более миллиона легковых автомобилей, автобусов, грузовиков, пикапов. У компании есть филиалы в Азербайджане, Египте, Сирии, Венесуэле и Сенегале. Это крупнейшие автопроизводители на Среднем и Ближнем Востоке.

Еще одна известная иранская компания — Saipa. Стартовав в то же время, что Iran Khodro, она начала с выпуска лицензионных малолитражных Citroën и Renault, а впоследствии и Kia Pride. Параллельно была разработана собственная модель Saipa Tiba, в переводе — «Газель».

Современные машины Ирака успешно зашли на российский рынок. Например, с 2006-го по 2009 год продали 12 тысяч седанов Samand от Iran Khodro. При этом модель была не из дешевых и стоила дороже Renault Logan. Однако сотрудничество свернули из-за экономических санкций против Тегерана.

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