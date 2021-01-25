Советский «ЗИЛ» для члена ЦК КПСС выставили на продажу за 37 миллионов

Уникальный советский автомобиль «ЗИЛ-41045» 1984 года выпуска выставили на продажу за 37 миллионов рублей. Владелец машины утверждает, что авто было выпущено в ограниченной серии специально для члена политбюро ЦК КПСС.

Объявление о продаже советского «ЗИЛа» опубликовано на сервисе «Авто.ру». По словам владельца, в таком кузове в 80-е годы было выпущено лишь 19 авто данной модели, предназначавшихся для первых лиц ЦК КПСС.

Автор рассказал, что приобрел машину в 2004 году, после чего она прошла восстановление на родном заводе, причем при ремонте использовались только оригинальные запчасти. Салон при этом сохранился в первозданном виде и не подвергался изменениям.

«ЗИЛ-41045» с изначальным пробегом в 52 тысячи километров после реставрации «откатал» лишь около тысячи. Стоимость редкого советского лимузина представительского класса составляет 37 миллионов рублей.

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