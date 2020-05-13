Социальная дистанция сохранится в российских поездах до конца мая

По данным издания, сейчас пассажиры размещаются в плацкарте не более трех в одном отсеке, а в купе — не более двух. Если же билеты были куплены до введения новой системы рассадки, то пассажиры размещаются согласно проездному документу. Кроме того, весь май на билеты действуют «карантинные» скидки в 50%.