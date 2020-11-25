Сотрудники ЦППК более 50 раз за месяц вызывали скорую для пассажиров

Работники крупнейшего в России пригородного железнодорожного перевозчика АО «Центральная ППК» каждый месяц более 50 раз обращаются в службу скорой помощи. Таким образом они спасли жизнь многих пассажиров.

Поездами ЦППК пользуются около 1,6 миллиона человек в сутки, уточнили в пресс-службе компании. Практически каждый день приходят сообщения о том, что пассажир в поезде почувствовал себя плохо. Тогда на место вызывают скорую помощь. Обычно первую медицинскую помощь оказывают кассиры-контролеры. В день их в компании работает более 450 человек. Например, осенью у молодого мужчины произошел эпилептический приступ.

«Мы с коллегами уложили его, положили под голову мягкое, расстегнули верхние пуговицы одежды и крепко держали, чтобы человек сам себя не травмировал. Когда мужчина начал глотать язык, мы разомкнули челюсть и освободили дыхательные пути», — рассказал кассир-контролер Данила Марухин.

Когда приехали медики, приступ уже закончился. Марухин добавил, что также он и его коллеги сталкиваются с приступами из-за сахарного диабета. Он вспомнил, как пожилая женщина начала терять сознание в туалетной комнате. Кассирам тогда пришлось выламывать дверь.

Позже пенсионерка объяснила, что у нее сахарный диабет. Тогда сотрудники ЦППК стали ходить по вагонам и искать что-то для поднятия уровня глюкозы в крови. В итоге пожилой даме дали конфеты и она смогла избежать осложнений. Госпитализация ей не понадобилась.

Если вы видите, что человеку стало плохо, сообщите об этом по связи «Пассажир — машинист», зачастую вовремя переданное сообщение может спасти чью-то жизнь Данила Марухин.

Контролеры, если кто-то из пассажиров чувствует недомогание, по инструкции должны связаться с локомотивной бригадой. Она вызовет скорую помощь.

Компания раз в три месяца проводит для кассиров-контролеров специальные технические занятия. Там их учат не только правилам работы с пассажирами, но и оказывать первичную медицинскую помощь.