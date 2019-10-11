Сотрудники Шереметьево пропустили на борт пассажира с пистолетом, перепутав его с электробритвой

Сотрудники аэропорта Шереметьево могли пропустить мужчину с травматическим пистолетом, приняв его за электробритву. При этом у него изъяли пену для бритья.

«Мужчина путешествовал с семьей и проходил досмотр в обычном порядке. Сотрудники изъяли у него из багажа баллон с пеной для бритья. Бесствольный пистолет „Стражник“ не привлек их внимания, так как на сканере выглядит как электрическая бритва», — рассказал РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Первый канал опубликовал видео досмотра пассажира.

Самолет, следовавший из Москвы в Бургас, внепланово приземлился в Ростове-на-Дону после того, как один из пассажиров рассказал стюардессе, что забыл сдать в багаж травматический пистолет. За нарушение требований безопасности ему грозит административный штраф.

Шереметьево проверят из-за пронесенного в самолет оружия Подробнее

После происшествия Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России и столичная межрегиональная транспортная прокуратура начали проверки. Они намерены дать оценку действиям сотрудников, которые не заметили пистолет в ручной клади пассажира. Свою внутреннюю проверку также проводят в аэропорту, передает Газета.ru.

Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова рассказала ТАСС, что сотрудников привлекут к административной ответственности.