Сотрудники Шереметьево пропустили на борт пассажира с пистолетом, перепутав его с электробритвой
«Мужчина путешествовал с семьей и проходил досмотр в обычном порядке. Сотрудники изъяли у него из багажа баллон с пеной для бритья. Бесствольный пистолет „Стражник“ не привлек их внимания, так как на сканере выглядит как электрическая бритва», — рассказал РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.
Первый канал опубликовал видео досмотра пассажира.
Самолет, следовавший из Москвы в Бургас, внепланово приземлился в Ростове-на-Дону после того, как один из пассажиров рассказал стюардессе, что забыл сдать в багаж травматический пистолет. За нарушение требований безопасности ему грозит административный штраф.
Шереметьево проверят из-за пронесенного в самолет оружияПодробнее
После происшествия Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России и столичная межрегиональная транспортная прокуратура начали проверки. Они намерены дать оценку действиям сотрудников, которые не заметили пистолет в ручной клади пассажира. Свою внутреннюю проверку также проводят в аэропорту, передает Газета.ru.
Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова рассказала ТАСС, что сотрудников привлекут к административной ответственности.