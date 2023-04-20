Транспорт 20 апреля 2023, 11:44 Сотрудники Пулкова заметили течь топлива после выхода самолета со стоянки Самолет авиакомпании RusLine сняли с рейса в Пулкове из-за течи топлива РИА «Новости»

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В аэропорту Пулково сняли с рейса в Нарьян-Мар самолет авиакомпании RusLine. Специалисты заметили утечку топлива после того, как машину вывели со стоянки, сообщила ТАСС пресс-служба управляющей компании «Воздушные ворота северной столицы».

«После выхода рейса 241 авиакомпании RusLine со стоянки сотрудники аэропорта заметили течь топлива», — подтвердил представитель компании.

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Самолет увели обратно на стоянку, а пассажиров вернули в терминал аэропорта. На работу Пулкова этот случай не повлиял, другие рейсы выполнили по расписанию. Технические службы занялись проверкой воздушного судна. Авиакомпания организовала перевозку клиентов в Нарьян-Мар.

В «Воздушных воротах северной столицы» заявили, что сотрудники аэропорта действовали по инструкции. Такие проблемы обнаруживали в том числе при выходе со стоянки.

Вылет в Нарьян-Мар рейсом 7R 241, по информации онлайн-табло Пулкова, планировали в 07:20. Самолет Bombardier CRJ вылетел с четырехчасовой задержкой — в 11:15.