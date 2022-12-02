Транспорт 02 декабря 2022, 13:51 Сотрудники компании «Авто помощь» рассказали, что пригодится автомобилю в зимнее время «Авто помощь»: до наступления морозов желательно обзавестись пусковыми проводами piqsels

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Сотрудники компании «Авто помощь» в разговоре с изданием «Дни.ру» рассказали, какие вещи должен иметь каждый автовладелец в зимний период.

По словам экспертов, желательно до наступления морозов обзавестись пусковыми проводами. В зимнее время года у многих машин из-за морозов садиться аккумулятор. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию и не заглохнуть где-нибудь в безлюдном месте, желательно держать в багажнике пусковые провода.

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«Когда будете прикуривать машину, убедитесь, что провода целые, нет видимых обрывов и повреждений. Если не хотите повредить электронику, заглушите мотор и подключите провода», — напомнили эксперты.

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Также в машине обязательно должна лежать щетка со скребком. Особенно она спасает тех водителей, которые опаздывают на работу, и не имеют времени, чтобы хорошо прогреть машину.

Кроме того, заранее нужно подумать о покупке жидкости для стеклоочистителя.

«Если замерзли распылительные насадки, капните несколько капель жидкости на сопло перед прогревом машины», — рассказали в компании.