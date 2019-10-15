Сотрудники Госавтоинспекции рассказали, как выбрать автошколу

Прежде чем сдавать на права, необходимо изучить информацию об автошколе на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России, сказал заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Николай Гиляков.

Он порекомендовал отказаться от автошколы, если она использует для обучения территорию, которая не указана на сайте Госавтоинспекции. Об этом факте нужно сообщить в правоохранительные органы.

По словам Гилякова, будущих водителей должна отпугнуть слишком низкая цена обучения. Сотрудник ГИБДД назвал неадекватной ценой сумму в размере восьми тысячи рублей.

«Средняя цена в регионах России составляет 25-30 тысяч. В Москве, соответственно, в среднем больше 40 тысяч рублей», — объяснил он.

Николай Гиляков добавил, что абитуриенты всегда могут пожаловаться в Гоставтоинспекцию на автошколу, которая предоставила низкое качество услуг.