Транспорт 01 декабря 2023, 14:41 Сотрудники Госавтоинспекции предотвратили 12 тысяч нарушений ПДД таксистами Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы

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Госавтоинспекция Москвы провела профилактическое мероприятие, направленное на проверку водителей автомобилей такси и каршеринга с 22 по 28 ноября. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

За время рейда полицейские выявили и пресекли значительное количество правонарушений.

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Среди водителей такси их зафиксировали более 12 тысяч. Сотрудники ГАИ выявили случаи управления авто в состоянии опьянения и обнаружили водителей без документов. Часть автомобилистов управляла транспортными средствами с техническими неисправностями.

Водители каршеринга могли совершить более 2,9 тысячи правонарушений. Среди них также отметили вождение в нетрезвом виде и без прав.

«Контроль за данными категориями участников дорожного движения со стороны Госавтоинспекции Москвы будет продолжен», — подчеркнули в ГАИ.

В Чехове же сотрудники мотополка ГАИ провели рейд против нарушителей разметки. Первого водителя поймали уже через 15 минут.