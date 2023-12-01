01 декабря 2023, 14:41
Сотрудники Госавтоинспекции предотвратили 12 тысяч нарушений ПДД таксистами
Госавтоинспекция Москвы провела профилактическое мероприятие, направленное на проверку водителей автомобилей такси и каршеринга с 22 по 28 ноября. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства.
За время рейда полицейские выявили и пресекли значительное количество правонарушений.
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Среди водителей такси их зафиксировали более 12 тысяч. Сотрудники ГАИ выявили случаи управления авто в состоянии опьянения и обнаружили водителей без документов. Часть автомобилистов управляла транспортными средствами с техническими неисправностями.
Водители каршеринга могли совершить более 2,9 тысячи правонарушений. Среди них также отметили вождение в нетрезвом виде и без прав.
«Контроль за данными категориями участников дорожного движения со стороны Госавтоинспекции Москвы будет продолжен», — подчеркнули в ГАИ.
В Чехове же сотрудники мотополка ГАИ провели рейд против нарушителей разметки. Первого водителя поймали уже через 15 минут.
ГИБДД
Такси
Москва 2023
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