Сотрудники ГИБДД рассказали, как вычислить нарушителей на дороге

Сотрудники ГИБДД могут создать пост на любом участке автодороги, когда занимаются выявлением нарушителей. Об этом сообщило Autonews.ru.

Дорожные патрульные рассказали, что легче всего на трассе увидеть пьяного водителя. В зимнее время года у них запотевшие окна, а ближе к вечеру они не включают фары. Это происходит из-за того, что свет от приборной панели режет глаз нетрезвому человеку, сообщило РИА ФАН.

Чаще всего инспекторы стоят у магазинов, где торгуют алкоголем, добавили «Дни.ру»