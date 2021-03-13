Сотрудники ГИБДД назвали самое аварийное время на дорогах

Как выяснилось, самое аварийное время на российских дорогах — вечера пятницы и субботы, с 17:00 до 19:00. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на статистические материалы Госавтоинспекции РФ.

В этот период с начала 2021 года произошло от 658 до 696 ДТП. Наиболее спокойное время на дорогах — с 03:00 до 06:00. В этот промежуток времени произошло только около 3% от общего числа аварий.

С начала года в России произошло более девяти тысяч аварий — это на четверть меньше аналогичного периода прошлого года. Около 35% от общего количества ДТП приходится на пятницу — 1 693. И субботу — 1 442. По данным статистики, чаще всего люди погибают в авариях в пятницу и воскресенье.

Накануне председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал ужесточение наказания за «пьяные» ДТП правильным решением. По его словам, по итогам 2020 года число погибших и пострадавших в таких авариях снизилось в разы в отличие от тех периодов, когда закон не действовал. Он также отметил, что депутаты продолжают отслеживать правоприменительную практику.