29 августа 2023, 18:45
Сотрудник Ространснадзора Горбачев: самолет SJ-100 пойдет в серийное производство с 2024 года
Серийное производство российского ближнемагистрального самолета Sukhoi Superjet 100 начнется не раньше 2024 года. Об этом сообщил член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев «Национальной службе новостей».
По словам эксперта, специалисты-испытатели будут тестировать SJ-100 до конца года. Чтобы полноценно заменить весь отечественный парк, потребуется около 700 импортозамещенных самолетов.
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Отмечается, что накануне образец российского самолета SJ-100 совершил свой первый полет, он продлился 54 минуты на высоте до трех километров.
Самолет SSJ-100
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