Транспорт 29 августа 2023, 18:45 Сотрудник Ространснадзора Горбачев: самолет SJ-100 пойдет в серийное производство с 2024 года

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Серийное производство российского ближнемагистрального самолета Sukhoi Superjet 100 начнется не раньше 2024 года. Об этом сообщил член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев «Национальной службе новостей».

По словам эксперта, специалисты-испытатели будут тестировать SJ-100 до конца года. Чтобы полноценно заменить весь отечественный парк, потребуется около 700 импортозамещенных самолетов.

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Отмечается, что накануне образец российского самолета SJ-100 совершил свой первый полет, он продлился 54 минуты на высоте до трех километров.