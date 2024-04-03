Транспорт 03 апреля 2024, 17:44 Сотрудник «Пассажиравтотранса» Маевский: эксперимент с газовыми автобусами в Петербурге проводили еще в 1980-х годах

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Советник генерального директора СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Сергей Маевский рассказал, как газовые автобусы приживались в Северной столице. Слова эксперта опубликовала газета «Петербургский дневник».

Сотрудник предприятия отметил, что соответствующий эксперимент запустили еще в начале 1980-х годов, однако тогда он достаточно быстро завершился.

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«Были автобусы ЛиАЗ-677МГ, которые работали на пропане. Затем появились „Икарусы-260“, работавшие по газодизельному циклу, но их было всего три единицы», — пояснил Маевский.

Повторная и вполне успешная реализация проекта началась в 2010 году. На тот момент действующий президент РФ Дмитрий Медведев объявил о необходимости перевода общественного транспорта на газ.