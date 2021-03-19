Сотрудник ДПС очистил дорогу от мусора в Пензе

Инспектор ДПС в Пензе вручную убрал с дороги строительный мусор, который выпал из проезжающего мимо грузовика. Один из очевидцев поделился видеозаписью во «ВКонтакте», сообщило РИА ФАН.

На кадрах видно, как из кузова грузовика, который ехал навстречу, мусор выпал прямо на проезжую часть. Тогда водитель полицейской машины вышел из салона и сам перетащил хлам на обочину. Таким образом, он освободил путь автобусу.

Горожане оценили поступок полицейского: «Вот так по-простому, без выпендрежа и апломба! Молодец! Настоящий мужик!». «Выполнил свою работу по обеспечению безопасности движения, просто красавец! Так и должно быть. Уважение сотруднику», — написал другой местный житель.