Состоялась презентация особой версии кроссовера Kaptur Intense

Компания Renault презентовала новый паркетник Renault Kaptur Intense, который в скором времени появится на российском рынке. Кузов автомобиля будет окрашен в оранжевый металлик, а крышу можно будет покрасить в черный или серебристый цвет. Об этом написала «Экономика сегодня».

Производители переделали в автомобиле воздуховоды, а также украсили двери в салоне оранжевой прострочкой. Среди новых опций у автомобиля имеются: климат-контроль, камеры заднего вида, а также задние датчики парковки.

Внедорожник оснастили двигателем ТСе150. Французский автомобиль будет доступен для заказа россиянам уже в ноябре.