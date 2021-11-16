Состоялась презентация нового кроссовера от компании Mazda

Компания Mazda презентовала новый кроссовер, изготовленный специально для рынка Северной Америки. Модель CX-50 возглавит процесс расширения глобальной линейки SUV. Об этом рассказала «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу компании.

Автомобиль оборудован двумя бензиновыми агрегатами объемом 2,5 литра. В ближайшие годы компания презентует электрифицированные версии CX-50, включая гибрид.

Новый кроссовер имеет полный привод и позволяет водителю выбирать режимы вождения. При этом интерьер автомобиля можно отнести к «премиальному уровню». Впервые компания решила сделать в машине панорамную крышу.

Кроссоверы будут изготавливать в штате Алабама на заводе Mazda Toyota Manufacturing.