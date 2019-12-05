Составлен топ самых перепродаваемых автомобилей в России

С начала 2019 года самыми популярными подержанными автомобилями оказались немецкие Audi и BMW, японская Honda. На их долю приходится 39, 38 и 33% перепроданных машин от общего числа соответственно.

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Потом в рейтинге идут Mercedes-Benz, Mitsubishi, Mazda, Opel, Peugeot и Volkswagen.

Российская Lada заняла последнее место в топ-10 наиболее часто перепродаваемых машин. Около четверти отечественных транспортных средств были во владении как минимум у трех человек, и только 19% машин числились у одного гражданина.

В то же время Skoda, Renault и Kia автолюбители меняют реже других машин. У них в 2019 году зафиксировано наименьшее количество продаж, отметило ИА Nation News.