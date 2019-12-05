Составлен топ самых перепродаваемых автомобилей в России
Перечислены наиболее популярные подержанные автомобили в России. Один из важных критериев — наличие четвертого или более владельца. Топ составили аналитики «Авито Авто», сообщила газета «Известия».
С начала 2019 года самыми популярными подержанными автомобилями оказались немецкие Audi и BMW, японская Honda. На их долю приходится 39, 38 и 33% перепроданных машин от общего числа соответственно.
Россия произведет электрокар без перспектив. Zetta «родится» в 2020 годуПодробнее
Потом в рейтинге идут Mercedes-Benz, Mitsubishi, Mazda, Opel, Peugeot и Volkswagen.
Российская Lada заняла последнее место в топ-10 наиболее часто перепродаваемых машин. Около четверти отечественных транспортных средств были во владении как минимум у трех человек, и только 19% машин числились у одного гражданина.
В то же время Skoda, Renault и Kia автолюбители меняют реже других машин. У них в 2019 году зафиксировано наименьшее количество продаж, отметило ИА Nation News.