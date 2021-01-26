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    26 января 2021, 18:16

    Составлен топ-5 самых популярных авто в Петербурге

    Алена Макаренко

    Определены пять наиболее популярных автомобилей у жителей Санкт-Петербурга. Данные аналитиков агентства «Автостат» представил «Петербургский дневник».
    Составлен топ-5 самых популярных авто в Петербурге

    За 2020 год автолюбители в Северной столице купили 86,2 тысячи легковушек. Это на 10% меньше, чем в 2019-м.

    Наибольшим спросом пользуется Kia. За год петербуржцы приобрели 12,4 тысячи машин от этой корейской фирмы. На втором месте среди любимчиков у петербуржцев идет Hyundai — 9,9 тысячи единиц. Тройку лидеров замыкает Volkswagen (7,9 тысячи). Следом с одинаковым результатом по 7,5 тысячи штук идут Škoda и Renault.

    Пятерка самых популярных машин за 2020 год показа отрицательную динамику до минус 10% от прошлогодних покупок. Рост наметился только у Škoda — на 17%.

    Отдельно эксперты выделили самые популярные модели в Петербурге. Это Volkswagen Polo, Hyundai Creta, Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Tiguan.