Составлен топ-5 самых популярных авто в Петербурге

За 2020 год автолюбители в Северной столице купили 86,2 тысячи легковушек. Это на 10% меньше, чем в 2019-м.

Наибольшим спросом пользуется Kia. За год петербуржцы приобрели 12,4 тысячи машин от этой корейской фирмы. На втором месте среди любимчиков у петербуржцев идет Hyundai — 9,9 тысячи единиц. Тройку лидеров замыкает Volkswagen (7,9 тысячи). Следом с одинаковым результатом по 7,5 тысячи штук идут Škoda и Renault.

Пятерка самых популярных машин за 2020 год показа отрицательную динамику до минус 10% от прошлогодних покупок. Рост наметился только у Škoda — на 17%.

Отдельно эксперты выделили самые популярные модели в Петербурге. Это Volkswagen Polo, Hyundai Creta, Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Tiguan.