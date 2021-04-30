Составлен рейтинг самых ржавеющих машин на рынке России

Китайский кроссовер Lifan X60 оказался самым ржавеющим автомобилем в России. К таком выводу пришли автолюбители, которые составили рейтинг машин, больше всего подверженных коррозии.

Качество сборки и окраска кузовных деталей не были стабильны на производстве, сообщило издание NJcar. Поэтому ржавчина могла появиться еще на конвейере.

Второе место в антирейтинге получил отечественный внедорожник УАЗ «Патриот». Порой коррозия встречается на моделях, которые стоят у дилера в салоне. Топ-3 замыкает кроссовер Geely Emgrand X7 образца 2011–2013 годов. Пользователи обратили внимание на ржавчину на этих моделях после двух лет езды, написал Newinform. Она возникла из-за слабой антикоррозийной обработки на многих деталях кузова.

Четвертую строчку заняла отечественная Lada Granta 2011–2015 годов выпуска. Наиболее уязвимое место — непокрашенные кузовные детали под капотом и со стороны днища. Также ржавчина появлялась на колесных арках, порогах и в зоне нижней части дверей.

Пятое место получили представители семейства Opel Astra, которые выпускались в период с 2008 по 2012 год. Ржавчина заметна на колесных арках, днище, капоте и на кромках дверей. Она возникала через два-три года после покупки.