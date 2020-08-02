Составлен рейтинг самых популярных марок машин в России

Больше всего соотечественники интересуются Lada. За первые шесть месяцев года россияне купили 126,6 тысячи отечественных машин такой марки. Это на 22,2% меньше показателей за январь–июнь 2019 года.

Также граждан интересуют Kia (88,9 тысячи) и Hyundai (66,8 тысячи). Помимо них, россияне приобрели 51,7 тысячи Renault и 40,2 тысячи Toyota.

Всего за первое полугодие россияне стали обладателями 600 тысяч новых машин. При этом рынок легковых автомобилей упал на 17,1% в первом полугодии по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.

А еще в России приобрели около 420 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Данный показатель на 8,3% меньше результата годичной давности. Наиболее популярной маркой на «вторичке» тоже остается Lada (522,5 тысячи). Также в рейтинге числятся Toyota и Nissan — 251,1 и 126,4 тысячи соответственно. В топ-5 вошли Hyundai (116,6 тысячи) и Kia (112,5 тысячи).

Ранее компания «АвтоВАЗ» сообщила о начале продаж Lada Niva с 21 июля. На решетке радиатора и руле теперь изображен логотип Lada в виде трехмерной ладьи. Автомобиль представлен в пяти комплектациях.