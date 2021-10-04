Составлен рейтинг авто по безопасности пассажиров на задних сиденьях
Разработчики автомобилей сегодня уделяют много внимания безопасности авто. Журнал Consumer Reports составил рейтинг популярных новых машин, представленных на американском рынке, по обеспечению безопасности пассажиров на задних сиденьях.
Специалисты оценивали еще и напоминание о ремнях безопасности, их механизм, конструкцию подголовников, удобство использования детского кресла и бустера, оповещение водителя о пассажирах на задних местах, наличие задних подушек безопасности, а также сами конструктивные особенности машины.
Среди авто нынешнего года на первой строчке оказалась Toyota Sienna, на второе место специалисты определили Nissan Rogue, замыкает тройку лидеров Ford Bronco Sport.
В рейтинге моделей 2022 года топ-3 выглядит так: Nissan Pathfinder, Honda Civic и Mitsubishi Outlander.
Худшие результаты в рейтинге текущего модельного года показал седан бизнес-класса Genesis G80, среди моделей 2022 года — Volkswagen Taos.
Департамент транспорта Москвы рассказал, водители каких автомобилей возглавили антирейтинг по числу нарушений правил дорожного движения в Москве. Согласно перечню нарушений за три месяца, в среднем водители на Lamborghini получают 10,6 штрафа — они на первом месте, следом за ними идут владельцы Rolls-Royce с показателем 8,7 штрафа. Третья строчка досталась Bentley (4,9). В первую пятерку также попали Ferrari (4,7) и Genesis (4,1).