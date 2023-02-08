Транспорт 08 февраля 2023, 12:19 Сошедший с рельсов трамвай собрал пробку на Дальневосточном проспекте в Петербурге

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В Петербурге утром в среду, 8 февраля, на Дальневосточном проспекте с рельсов сошел трамвай. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу «Горэлектротранса».

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На место незамедлительно выехала аварийная бригада. Тем временем трамвайный маршрут № 39 пока едет только до проспекта Солидарности, а № 65 — отправляется по круговому пути. Также из-за сошедшего с рельсов состава образовалась трамвайная пробка.