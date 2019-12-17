Сообщение между Россией и Финляндией решили развивать

Предполагается, что новые проекты разгрузят уже существующие транспортные пути. Более того, по мнению экспертов, они откроют дополнительные возможности для сотрудничества.

Глава Научно-исследовательского и проектного института территориального развития и транспортной инфраструктуры Светлана Воронцова заметила, что некоторые проекты можно реализовать в ближайшее время. Такое заявление она сделала на международном круглом столе «Стратегии развития Балтийского региона» в Санкт-Петербургском государственном университете.

Первый проект — запуск скоростной электрички «Ласточка» из Северной столицы до финского города Иматра. Железная дорога пройдет через Выборг и Светогорск.

«Сейчас объем движения между Россией и Финляндией в год составляет свыше семи миллионов человек. При этом 93% жителей ездят на автотранспорте по единственной трассе „Скандинавия“, где происходит громадное количество ДТП. Стоит задача переключить часть этого большого пассажиропотока на альтернативные виды транспорта», — уточнила Воронцова.

Второй проект — увеличение железнодорожных контейнерных перевозок между Финляндией и Китаем. Их трансфер идет по России. Предполагается, что выход российских путей на систему железных дорог ЕС разгрузит транспортный поток.

«Сейчас между Россией и Финляндией только один выход — через станцию Вайниккала. Проект предполагает строительство второго выхода, чтобы были альтернативные пути. Это важно как с точки зрения разгрузки основного направления Петербург — Выборг — Хельсинки для пассажирских поездов, так и с точки зрения развития контейнерного скоростного сообщения», — заявила Воронцова.

Третий проект — развитие сообщения между Россией и Финляндией при помощи велосипедов. Велодорожную сеть проведут через Торфяновку, Брусничное и Светогорск. По словам Воронцовой, проект реализуют уже в следующем году.

«Надо сказать, что количество туристов, которые путешествуют между двумя приграничными городами на велосипедах, активно увеличивается. Мы прогнозируем, что воспользоваться этим маршрутом смогут порядка 40 тысяч человек. Надеемся, что это оживит и туристический бизнес», — добавила она.

Воронцова подчеркнула, что из-за санкций оборот товаров между двумя государствами значительно снизился. Однако России удалось вернуть прежние объемы и увеличить темпы роста.

«Новые проекты позволят вернуть наши отношения в прежнее русло и реализовывать интересные проекты с точки зрения торговли и туризма», — заключила она.