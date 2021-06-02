Sollers и КамАЗ намерены перезапустить переговоры об альянсе

Отечественный производитель тяжелогрузов КамАЗ и группа Sollers планируют перезапустить переговоры о создании альянса, которые были приостановлены из-за пандемии. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы не могли просто физически встречаться, потому что процесс альянсов все-таки требует общения живого, а не по видео. Поэтому мы сейчас находимся в стадии перезапуска проекта — будущее покажет», — поделился глава группы Sollers Вадим Швецов.

ИА НСН напомнило, что впервые о планах создать альянс предприятия объявили в феврале 2020 года. КамАЗ рассказал о возможном слиянии, а Sollers исключила поглощение организации.