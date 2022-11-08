Сокращение продаж автомобилей отметили в Национальном автомобильном союзе | 360°

Транспорт 08 ноября 2022, 11:07 Сокращение продаж автомобилей отметили в Национальном автомобильном союзе

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что продажи автомобилей в России упали на 63%.

При этом эксперт отметил, что более серьезные проблемы с продажей и производством могут случиться в том случае, если Запад введет более жесткие ограничения в отношении России.

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«Если геополитическая обстановка ухудшится, возникнут более жесткие ограничения, с более жестким контролем, тогда, конечно, могут возникнуть проблемы», — добавил он.

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Ранее издание «Коммерсант» со ссылкой на сведения Ассоциации европейского бизнеса сообщило, что в октябре в минусе оказался весь топ-10 рынка, включая Lada.