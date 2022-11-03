Союзное ОСАГО. Российский полис начнет действовать в Белоруссии | 360°

03 ноября 2022, 06:46
Союзное ОСАГО. Российский полис начнет действовать в Белоруссии
Депутаты Парламентского собрания Союза России и Белоруссии одобрили закон о едином ОСАГО
Автомобилисты смогут ездить из Перми в Гомель с единым полисом ОСАГО. Такой законопроект одобрили депутаты Парламентского собрания Союза России и Белоруссии, сообщили на сайте ведомства.
Заседание комиссии по законодательству и регламенту прошло в Москве. Депутаты обсудили законопроект об унификации полиса ОСАГО для двух стран. В законы России и Белоруссии внесут изменения, чтобы распространить действие договора страхования, заключенного в одной из стран, на страховые случаи в другой.
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Чтобы воплотить идею в жизнь, понадобятся не только поправки в законы, но и изменение порядка оформления ДТП, интеграция баз данных и создание единой формы извещения об аварии. Страховые случаи будут покрывать по аналогии с международной системой страхования «Зеленая карта».
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Идею уже согласовали со всеми заинтересованными ведомствами. Депутаты рассчитывают, что ее внедрят к середине 2023 года.
Однако исполнительный директор бюро «Зеленая карта» Сергей Разуван в интервью «Известиям» предупредил, что доработка нормативной базы двух стран займет годы. Единое ОСАГО введут поэтапно — сначала появятся полисы с дополнительной опцией в виде действия в другой стране.
Белоруссия
Россия
ОСАГО
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