«Союз пешеходов» предложил провести краш-тесты гироскутеров и сегвеев

Специалист напомнил о неоднократных случаях наезда на пешеходов этих транспортных средств, некоторые из которых закончились фатально. Поэтому необходимо провести краш-тесты, перед тем, как включить их в качестве средств передвижения в ПДД. Соответствующий законопроект, по словам Соколова, планируется представить сегодня в Госдуме.

«При этом в подготовленном документе прописано разрешение гироскутерам, сегвеям и другим подобным транспортным средствам двигаться по велодорожкам и тротуарам со скоростью до 20 километров в час», — отметил глава «Союза пешеходов».

Он назвал эту скорость запредельной. В частности, это касается тех средств передвижения, у которых нет системы экстренного торможения, регулировки скорости и руля.