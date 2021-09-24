Союз автостраховщиков перечислил категории водителей, которым нужно пройти техосмотр с 1 октября

В Российском союзе автостраховщиков назвали категории водителей, которые обязаны пройти технических осмотр по новым правилам с 1 октября. Об этом рассказал РБК.

Техосмотр в обязательном порядке предусмотрен для тех, у кого истек срок диагностической карты до 1 февраля 2021 года. Также это должны сделать владельцы тех машин, у которых возраст достиг четырех лет. Техосмотр предназначен и для транспортных средств, которые осуществляют перевозки в коммерческих целях.

Отсутствие диагностической карты будет наказываться штрафом. Его размер может достигать от 500 до 800 рублей. С нового года штраф может повыситься до 2000 рублей.

С 22 августа в России отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО. Если водители заключают договор обязательного страхования, они не должны предоставлять документ о похождении техосмотра.

По новому законопроекту Госдумы физическим лицам надо будет предъявлять диагностическую карту только в случае постановки на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных деталей машины или мотоцикла старше четырех лет. Документ может быть одобрен правительством до конца 2021 года.