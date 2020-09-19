Союз автостраховщиков назвал неожиданный фактор, влияющий на стоимость ОСАГО

Это стало возможным после вступления в силу поправок в закон об ОСАГО.

«В спорте есть отдельно женские и мужские соревнования — и это не считается дискриминацией, а считается отражением объективно существующих между людьми различий», — рассказал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Поэтому по аналогии страховщики тоже вправе использовать тарифные факторы, которые, согласно их статистике, объективно влияют на аварийность автовладельца.

При этом пол автомобилиста — не единственный необычный фактор ценообразования для полиса ОСАГО. Например, полис для владельцев спортивного автомобиля красного цвета будет дороже, поскольку по той же статистике они ездят агрессивнее. При этом семейные водители ездят аккуратнее, отметила «Газета.ru».

Различия в аварийности между мужчинами и женщинами действительно существуют, отметил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Андрей Ковалев. Последние чаще попадают в незначительные ДТП, в то время как мужчины провоцируют более серьезные аварии. По статистике департамента, женщины попадают в ДТП в среднем на 5-10% чаще мужчин. Однако мужчины устраивают более разрушительные аварии.

По словам эксперта, пол — малозначительный фактор, серьезного влияния на формирование тарифа он на самом деле не оказывает.