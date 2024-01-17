Транспорт 17 января 2024, 15:10 Соглашение о модернизации московского монорельса заключат в 2024 году Концессионное соглашение о модернизации монорельса заключат в Москве в 2024 году РИА «Новости»

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Концессионное соглашение о модернизации московского монорельса заключат в первом квартале 2024 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на «Московский институт теплотехники».

«В первом квартале 2024 года планируется заключение концессионного соглашения между правительством Москвы и частным инвестором о проведении модернизации Московской монорельсовой транспортной системы в период 2024–2027 годов», — отметили в пресс-службе организации.

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На первом этапе проведут модернизацию. Однако сначала необходимо определиться с инвесторами. Потом специалисты отремонтируют и восстановят действующие электроподвижные составы на существующей монорельсовой системе.

После завершения первоначальных работ создадут беспилотные составы с магнитной разгрузкой, которые в дальнейшем начнут испытывать и постепенно внедрять. По плану они должны прийти на замену существующего парка, а общее число подвижных составов доведут до десяти.

Преимуществом монорельса перед другим общественным транспортом считается низкое энергопотребление, невысокие показатели шумности, экологичность и отсутствие необходимости интеграции в существующую наземную инфраструктуру.

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