Соединительная ветка Киевского и Смоленского направлений МЦД-4 готова на 50%

Открытие МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание 23 районов Москвы с населением более 2,5 миллиона человек. Столица станет ближе для жителей подмосковных Апрелевки, Реутова, Балашихи, Железнодорожного и других близлежащих населенных пунктов. Сейчас соединительную ветку Киевского и Смоленского направлений МЦД-4 построили на 50%.

Примерно половина новой ветки находится в районе «Моска-Сити» по железобетонной эстакаде, над развязкой Третьего транспортного кольца. По этой ветви будут проходить маршруты МЦД-4 от Железнодорожного до Апрелевки.

«Соединительная ветка включает эстакаду протяженностью два километра, железнодорожный мост через реку Москва, и там еще строится путепровод через пути Киевского направления, который в последующем соединит пути Киевского и Смоленского направлений», — рассказал Максим Франчук, начальник отдела развития диаметральных направлений ДКРС — Москва.

Строительство ведется круглосуточно. На участке появятся четыре новые станции: Камушки, Ермакова Роща, Кутузово и Поклонная.

«Чтобы освободить фронт работ от этих двух километров, пришлось выносить порядка 160 различных коммуникаций: это водоснабжение, газ, электричество. Чтобы выполнить в те сжатые сроки этот объект», — пояснил Павел Петровичев, заместитель начальника Московской железной дороги по строительству.

Здесь же будет пересадка на МЦК и МЦД-1 Лобня — Одинцово. Строительство планируют закончить в конце декабря 2022 года.