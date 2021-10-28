Собянина попросили разрешить пунктам шиномонтажа и станциям техобслуживания работать в локдаун

Движение «Синие ведерки» попросило мэра Москвы Сергея Собянина разрешить пунктам шиномонтажа и станциям техобслуживания продолжить работу в «выходные дни». По словам координаторов Петра Шкуматова и Юлии Каблиновой, техника в холодное время года нуждается в дополнительном обслуживании, а несвоевременная смена шин может привести к аварийным ситуациям на дорогах. Об этом написал сайт NEWS.ru.

«Также закрытие пунктов шиномонтажа в сезон может привести к их фактическому банкротству, так как этот вид малого бизнеса живет по принципу „день год кормит“. В сезон смены резины шиномонтажи формируют финансовый резерв, который позволяет им работать в межсезонье с доходами меньше себестоимости оказываемых услуг. Если этот сезон выпадет из доходов пунктов шиномонтажа, то многие предприятия малого бизнеса будут вынуждены закрыться, что приведет к увеличению безработицы и снижению поступления налогов в городской бюджет», — говорится в тексте обращения «Синих ведерок».

Движение поддержал и журналист Алексей Пивоваров. Он заявил, что многим «шиномонтажкам» придется работать нелегально. Кроме того, сейчас тот самый момент, когда нужно переобуваться на зимнюю резину либо же рисковать на скользком гололеде.

Нерабочие дни в Москве продлятся до 7 ноября. В столице будут работать только продуктовые магазины, аптеки и точки, где продают товары первой необходимости. В театры и музеи можно будет попасть только по QR-кодам.