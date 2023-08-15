Транспорт 15 августа 2023, 19:10 Собянин заявил о формировании в Москве нового транспортного каркаса Мэр Собянин: за последние годы в Москве сформировался новый транспортный каркас Сайт мэра и правительства Москвы

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Новый транспортный каркас удалось сформировать в Москве в последние годы. Об этом, как сообщило агентство новостей «Москва», заявил мэр города Сергей Собянин на встрече со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке.

Особую роль в обновлении транспортной системы столицы сыграло строительство хордовых магистралей, а также рекордные темпы строительства метро: с учетом наземного МЦК, количество открытых станций перевалило за сотню.

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По мнению главы города, развитие столицы зависит от развития инфраструктуры, и особенно это касается транспорта.

«Задачу, которую мы с вами поставили, — спасти Москву от транспортного коллапса, — мы с вами выполнили. За это время был создан новый дорожный каркас», — пояснил Собянин.

Ранее глава города открыл движение по двум новым эстакадам, соединенным с МКАД на юго-востоке Москвы.