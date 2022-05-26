Собянин развеял слухи о выпуске старых «Москвичей»

Мэр Москвы Сергей Собянин обозначил, что на бывшем заводе «Рено» не будут выпускать старые модели автомобиля «Москвич». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы не собираемся выпускать старые модели, мы собираемся выпускать самые современные модели с переходом на электромобили, но нам понадобятся международные партнеры», — цитирует градоначальника RT.

Ранее среди россиян провели опрос с целью выяснить, сколько человек рассмотрели бы возможность покупки модели «Москвич». Треть опрошенных (33%) признались, что купили бы авто при его адекватной стоимости.