Собянин рассказал, сколько человек воспользовалось общественным транспортом в праздники

Собянин уточнил, что в этот Новый год московский транспорт работал бесплатно. Уже в четвертый раз жители и гости столицы могли пользоваться им всю ночь.

«В новогодние праздники городской транспорт перевез 82 миллиона человек», — заметил глава столицы.

Он добавил, что порядка 50 человек встретили Новый год в метро, где также транслировалось обращение российского президента.