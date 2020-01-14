Собянин рассказал, сколько человек воспользовалось общественным транспортом в праздники
Мэр Москвы Сергей Собянин на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» заметил, что более 80 миллионов человек использовали общественный транспорт столицы в новогодние праздники. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
Собянин уточнил, что в этот Новый год московский транспорт работал бесплатно. Уже в четвертый раз жители и гости столицы могли пользоваться им всю ночь.
«В новогодние праздники городской транспорт перевез 82 миллиона человек», — заметил глава столицы.
Он добавил, что порядка 50 человек встретили Новый год в метро, где также транслировалось обращение российского президента.