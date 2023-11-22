Транспорт 22 ноября 2023, 13:16 Собянин рассказал о строительстве Троицкой линии метро в Москве Мэр Москвы Собянин: станцию «Тютчевская» Троицкой линии метро построили на 80% Сайт мэра и правительства Москвы

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Строительство первой очереди Троицкой линии метро от «ЗИЛа» до «Коммунарки» почти завершили в Москве. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, строительство станций первой очереди Троицкой линии идет по плану. Основные строительные и отделочные работы завершат в следующем году.

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Так, станция «Тютчевская», расположенная в поселке Мосрентген в Новой Москве, готова на 80%. Благодаря ее открытию местные жители — 154 тысячи человек — сэкономят до 50 минут в день, а добраться до станций Большой кольцевой линии и Московского центрального кольца станет значительно проще и быстрее.

«Путь до пересадки на БКЛ сократится в три раза, до МЦК — вдвое», — отметил мэр.

Кроме того, станет свободнее на прилегающих участках МКАД, на Калужском шоссе и Профсоюзной улице. Открытие участка новой ветки также разгрузит станцию «Теплый Стан» Калужско-Рижской линии.

Ранее Собянин проверил готовность станции «Тютчевская». Сейчас на ней идет архитектурная отделка платформы в стиле экспрессионизма.