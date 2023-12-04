Транспорт 04 декабря 2023, 09:21 Собянин рассказал о строительстве связки МСД с дорожной сетью ТиНАО Собянин: строительство связки МСД с дорожной сетью ТиНАО готово на 45% Сайт мэра и правительства Москвы

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Строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе завершили на 45%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, новый объект будет проходить по тоннелю под 32-м километром МКАД, мосту над рекой Битцей, тоннелю под Симферопольским шоссе и эстакаде над Варшавским шоссе.

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Кроме того, в его состав по плану входят один мост, два тоннеля и четыре эстакады. Для удобства жителей района недалеко от остановки «Южная ТЭЦ» и строящегося ЖК «Южная Битца» специалисты построят надземный переход через МКАД.

Также мэр столицы подчеркнул, что новая территория МСД станет финальным этапом строительства Московского скоростного диаметра.

В середине ноября стало известно, что строительство трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе завершат к 2026 году. Эта трасса свяжет четыре магистрали, а протяженность дороги составит 22,5 километра. Для удобства жителей построят 23 искусственных сооружения.