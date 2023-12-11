11 декабря 2023, 11:12
Собянин рассказал о строительстве станции метро «Генерала Тюленева»
Собянин: станцию «Генерала Тюленева» Троицкой линии метро построили на 68%
Станцию метро «Генерала Тюленева» в Москве построили на 68%. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Строительство началось в 2019 году. Станция «Генерала Тюленева» будет частью новой Троицкой линии метро. Ее откроют в районе Теплый Стан, на пересечении одноименной улицы и улицы Генерала Тюленева.
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«Сейчас почти завершены земляные и монолитные работы, строители ведут архитектурную отделку», — уточнил мэр.
Для оформления станции используют долговечные отечественные материалы, включая гранит, габбро и металл.
Ранее еще на одной станции Троицкой линии метро — «ЗИЛ» — начали черновую отделку. Там завершилось возведение основных конструкций подземного вестибюля.
Кроме того, на станции «Университет дружбы народов» появилось уникальное мозаичное панно. Композицию длиной 50 метров изготовили из нескольких тысяч элементов.
Метро
Сергей Собянин
Москва 2023
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