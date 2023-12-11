Транспорт 11 декабря 2023, 11:12 Собянин рассказал о строительстве станции метро «Генерала Тюленева» Собянин: станцию «Генерала Тюленева» Троицкой линии метро построили на 68% Сайт мэра и правительства Москвы

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Станцию метро «Генерала Тюленева» в Москве построили на 68%. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Строительство началось в 2019 году. Станция «Генерала Тюленева» будет частью новой Троицкой линии метро. Ее откроют в районе Теплый Стан, на пересечении одноименной улицы и улицы Генерала Тюленева.

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«Сейчас почти завершены земляные и монолитные работы, строители ведут архитектурную отделку», — уточнил мэр.

Для оформления станции используют долговечные отечественные материалы, включая гранит, габбро и металл.

Ранее еще на одной станции Троицкой линии метро — «ЗИЛ» — начали черновую отделку. Там завершилось возведение основных конструкций подземного вестибюля.

Кроме того, на станции «Университет дружбы народов» появилось уникальное мозаичное панно. Композицию длиной 50 метров изготовили из нескольких тысяч элементов.