Транспорт 14 декабря 2023, 13:07 Собянин рассказал о строительстве станции «Академическая» Троицкой линии метро Собянин: станцию «Академическая» Троицкой линии метро достроят в 2024 году Фото: Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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Новую станцию «Академическая» Троицкой линии метро достроят в 2024 году. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, появление этой станции значительно улучшит доступность общественного транспорта для жителей районов Академический, Гагаринский, Черемушки и Котловка, где проживает более 360 тысяч человек. Новая станция также будет удобна учащимся РГУ нефти и газа имени Губкина.

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Кроме того, «Академическая» станет местом пересадки на Калужско-Рижское направление, что сократит загруженность одноименной станции на 20%.

Новая станция появится вдоль улицы Дмитрия Ульянова, на пересечении Профсоюзной и проспекта 60-летия Октября.

Дизайн «Академической» будет необычным, с сочетанием граффити и античной эстетики. Стены украсят изображения, вдохновленные античным искусством, выполненные с помощью технологии цифровой печати.

Ранее готовность станции «Корниловская» Троицкой линии метро оценили в 66%.