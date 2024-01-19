Транспорт 19 января 2024, 08:38 Собянин рассказал о развитии пассажирских сервисов в московском метро Собянин: для удобства московского метро регулярно развивают пассажирские сервисы РИА «Новости»

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В московском метро пристально следят за безопасностью и удобством пассажиров во время поездок. Для этого правительство города регулярно развивает внутренние проекты и сервисы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Многие горожане поставили высокие оценки качеству сервисов метрополитена столицы в 2023 году. В проекты мосметро входят — Центр обеспечения мобильности пассажиров, стойки «Живое общение», «Музыка в метро» и «Книги в метро».

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Более 10 лет специалисты ЦОМП регулярно помогают москвичам с ограничениями в передвижении комфортно доехать до культурных или социальных объектов. Так, порядка 70 тысяч человек получили персональное сопровождение в прошлом году.

Кроме того, стойки «Живое общение» действуют более чем на 30 станциях метро. Там всегда можно обратиться за помощью в построении маршрута и получить ответы на вопросы о метро. Специалисты пришли на помощь в 2023 году больше 640 тысяч раз.

Артисты проекта «Музыка в метро» сыграли более 50 тысяч раз за прошедший год — рекордное значение. Вдобавок появилось несколько новых площадок, среди которых и Большая кольцевая линия (БКЛ).

«В мае совместно с Российской государственной библиотекой метрополитен перезапустил проект „Книги в метро“. В виртуальном хранилище — больше четырех тысяч произведений», — подытожил градоначальник.

Ранее поезд «Акварель» с тематической экспозицией запустили в Москве.