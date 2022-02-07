Собянин рассказал о развитии общественного транспорта в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в нынешнем году на МЦД-2 Курско-Рижского направления откроют два новых транспортных узла — «Марьина Роща» и «Печатники». Градоначальника процитировало «Утро.ру».

«ТПУ „Печатники“ объединит МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линии метро, а также наземный городской пассажирский транспорт. В результате общественный транспорт станет доступнее для 360 тысяч жителей юго-востока Москвы», — уточнил Собянин.

По данным издания, в 2022 году столичные власти намерены открыть для пассажиров 10 станций Московских центральных диаметров.