Транспорт 20 июня 2023, 19:13 Собянин рассказал о работе электрического речного транспорта в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе первого электрического речного транспорта Сайт мэра и правительства Москвы

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Уникальный и инновационный водный транспорт будет курсировать круглый год между причалами «Киевский» и «Сердце столицы» в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной, рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По маршруту будут ходить восемь электросудов, вмещающих до 50 пассажиров. Их назвали в честь московских рек: Синичка, Сетунь, Пресня, Филька, Сходня, Раменка, Яуза и Неглинка. В салонах установили информационные экраны, USB-зарядки, бесплатный Wi-Fi и предусмотрели площадки для самокатов и велосипедов.

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По словам мэра, основные комплектующие для речных трамваем, включая программное обеспечение, произвели в России. Поставлять, обслуживать и ремонтировать электросуда и плавучие причалы в течение 15 лет будет компания «ВодоходЪ. Пассажирский Порт».

На электротрамваях жители смогут добраться от Киевского вокзала до «Москва-Сити» за 20 минут. Второй регулярный маршрут «Автозаводский мост — Печатники» длиной 13 километров запустят до конца года.

Собянин добавил, что использование электрических судов улучшит экологическую ситуацию и сделает поездки удобнее для полутора миллионов человек.

Новый транспорт будет бесплатным до 23 июня включительно. Затем проезд можно будет оплатить билетом «Кошелек» карты «Тройка», абонементом «Единый», банковской картой или по биометрии.

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